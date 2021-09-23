كشف عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا، قائلًا: "هذا الأمر غير حقيقي على الإطلاق، والزعيم يتمتع بصحة جيدة، وكان في الساحل، والآن يقوم بقراءة أكثر من موضوع لتقديمه خلال المرحلة المقبلة".





وطالب "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أي خبر حول صحة الفنان عادل إمام، معقبًا: " أ ب صحافة إننا نتحرى الخبر قبل نشره".



