المؤشرات البورصة الأميركية تغلق على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لموقف الفدرالي

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ بدا أن قلق المستثمرين انحسر حيال موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.





قال مجلس الاحتياطي الفدرالي أمس الأربعاء إنه قد يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات بحلول نوفمبر تشرين الثاني، وإن أسعار الفائدة قد ترفع بشكل أسرع من المتوقع بحلول العام المقبل.





وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 502.55 نقطة يما يعادل 1.47 بالمئة إلى 34760.87 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 52.84 نقطة أو 1.20 بالمئة إلى 4448.48 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 151.28 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 15048.13 نقطة.