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الأردن وسوريا يبحثان زيادة التعاون وضمان أمن الحدود

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات

بحث الأردن وسوريا زيادة التعاون بينهما في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة.

 

وذكرت وكالة "سانا" أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي "الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين".

 

واستعرض الوزيران الجهود المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى المساهمة في حل الأزمة في سوريا، ومعالجة تبعاتها الإنسانية إضافة إلى بحث موضوع تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الأردنية والغاز المصري عبر سوريا.

الكلمات المفتاحية

سوريا الاردن

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