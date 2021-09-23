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الصحة تخلد ذكري المتوفين من العاملين في القطاع الصحي خلال كورونا
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:27 م
وكالات
توجهت وزارة الصحة برسالة مؤثرة للمتوفين من العاملين في القطاع الصحي جراء جائحة كورونا.
وغرد الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة” تويتر”، اليوم الخميس، قائلاً:” أسماء خالدة في الذاكرة متوفوا كورونا من العاملين في القطاع الصحي.. باقون وإن رحلتم .. لن ننساكم”.
وفيما يلي أسماء المتوفين من أعضاء الطاقم الطبي خلال جائحة كورونا:
– مروان فيصل قاروت.
– محمد زكريا صقر.
– شفيق أحمد مليباري.
– هاني توفيق حسين
حسونه.
– آمنة عبيد الزارع.
– محمد فتح العليم كمبال.
– حسن علي الشعلي.
– محمد أنور حسين جعفر.
– عبيد سعيد عسيري.
– بيجي بأول باولوس.
– محمد يحى سهلي.
– خالد مسعود العمر.
– آمنة اليامي.
– أشرف مليجي عبدالحميد.
– زكريا فيصل.
– محسن سفران محسن الخديدي.
– تركي ذياب العكيلي.
– عمر الدين بابور.
– صالح الزايدي.
– صالح محمد الذويبي.
– عبدالله الغامدي.
– منهل خالد.
– نجوى التهامي.
– لبنى عبدالمنعم عثمان.
– فاطمة حسن جبران.
– خالد عبدالمحسن علي.
– عمر حمزة.
– صادق الاشوح.
– يوسف عزت.
– ياسر حسين الحاج هزاع.
– نهاد محمد المقداد.
– عادل أحمد الزعبي.
– أحمد لطفي إبراهيم.
– بثينة محمد توفيق.
– حسن يحيى العر.
– سمومون حسين عبدالوهاب.
– محمد عبدالمنعم الشربيني.
– محمد عايض العتيبي.
– مصطفى يوسف إبراهيم.
– أحمد عبدالله سليم.
– محمد قطرنجي.
– زهور محمد المجهر.
– حسن المعمري.
– محمد العلي.
– علي عيد الملاك.
– محمد أشرف الشاعر.
– محمد سليم محمد ميمن.
– عبدالرحمن محمد علي سمك.
– السيد محمد إبراهيم.
– محب محمود.
– زينب عبدالرحمن الياس.
– شاكر الرهن.
– حسن سعيد.
– عشرت حسن.
– نجود الخيبري.
– نواز سيف الدين.
– محمد أبو الفتوح.
– شكري إبراهيم.
– شامي حريصي.
– ذيب العنزي.
– حسام الدين محمد.
– بلسم الطيب.
– البينا اوكستيرو.
– شريف بدران.
– خالد محمود موسى.
– امليا بنجالين.
– زكر سر مياه.
– عاصم الأمين.
– رامي الوكيل.
– حسن عبدالله.
– محمد أبو المكارم.
– عبدالغني البحراني.
– محمد خير محمد.
– باسم عمران.
– إسماعيل حسين كردية.
– عادل عثمان محمد.
– عبدالله محمد نصري.
– فاطمة المقدام.
– أنوار الحق.
– الفهمي محمد محمد فرج.
– أشرف السيد.
– نادر عبدالحميد.
– إبراهيم علي عسيري.
– دلال المطرفي.
– عديلة المطيري.
– حسين القصيبي.
– علي مثنى الزبيدي.
– بتلاء الرويلي.
– طارق العيدروس.
– فاطمة الزهراء.
– محمد سامي.
– طارق الرشيدان.
– محمد المحائلي.
– ماريا لاقدامو.
– أمجد عبدالمجيد.
– أحمد الموينع.
– خالد سيف.
– محمد الحسن عثمان.
– هند الحاج.
– نعيمة آل سلامة.
– عبدالرحمن العتيبي.
– زاهر محمد.
– الحسن اليامي.
– عبدالله التركي.
-ماري اوديتي.
– حسن تركي الشمراني.
– ريناد آل مخلص.
– سارة محمد الغشمري.
– شاكونتالا لينغاياه.
– ظفار الحق محمد رفيق.
– عمران محمد خان.
– محيي الدين جعفر يعقوب.
– يوسف عيسى عمر.
– حسان الطعمة.
– محمود محمد عبدالله.
– غيثان العامري.
– أحمد بوعلي.
– إبراهيم حامد عبدالرحمن.
– مصطفى أبو السعود.
– سعيد محمد آل مرزوق.
– حامد أحمد صغير.
– أبوهريرة عبدالقادر.
– عول عبدالرحمن علي.
– شيخ إسماعيل.
– نسرين القريشي.
– روينا ميستول.
– عبدالسعيد خان.
– محمود أحمد نيازي.
– محمد افاق.
عصام البنقالي.
– بديع الزمان.
– جهز العتيبي.
– أفراح الحريجي.
– بله محمد.
– السيد علي السيد.
– فواز العتيبي.
– أحمد مهران.
– خالدة الرويلي.
– حاسن اليزيدي.