الصحة تخلد ذكري المتوفين من العاملين في القطاع الصحي خلال كورونا

توجهت وزارة الصحة برسالة مؤثرة للمتوفين من العاملين في القطاع الصحي جراء جائحة كورونا.





وغرد الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة” تويتر”، اليوم الخميس، قائلاً:” أسماء خالدة في الذاكرة متوفوا كورونا من العاملين في القطاع الصحي.. باقون وإن رحلتم .. لن ننساكم”.





وفيما يلي أسماء المتوفين من أعضاء الطاقم الطبي خلال جائحة كورونا:





– مروان فيصل قاروت.





– محمد زكريا صقر.





– شفيق أحمد مليباري.





– هاني توفيق حسين





حسونه.





– آمنة عبيد الزارع.





– محمد فتح العليم كمبال.





– حسن علي الشعلي.





– محمد أنور حسين جعفر.





– عبيد سعيد عسيري.





– بيجي بأول باولوس.





– محمد يحى سهلي.





– خالد مسعود العمر.





– آمنة اليامي.





– أشرف مليجي عبدالحميد.





– زكريا فيصل.





– محسن سفران محسن الخديدي.





– تركي ذياب العكيلي.





– عمر الدين بابور.





– صالح الزايدي.





– صالح محمد الذويبي.





– عبدالله الغامدي.





– منهل خالد.





– نجوى التهامي.





– لبنى عبدالمنعم عثمان.





– فاطمة حسن جبران.





– خالد عبدالمحسن علي.





– عمر حمزة.





– صادق الاشوح.





– يوسف عزت.





– ياسر حسين الحاج هزاع.





– نهاد محمد المقداد.





– عادل أحمد الزعبي.





– أحمد لطفي إبراهيم.





– بثينة محمد توفيق.





– حسن يحيى العر.





– سمومون حسين عبدالوهاب.





– محمد عبدالمنعم الشربيني.





– محمد عايض العتيبي.





– مصطفى يوسف إبراهيم.





– أحمد عبدالله سليم.





– محمد قطرنجي.





– زهور محمد المجهر.





– حسن المعمري.





– محمد العلي.





– علي عيد الملاك.





– محمد أشرف الشاعر.





– محمد سليم محمد ميمن.





– عبدالرحمن محمد علي سمك.





– السيد محمد إبراهيم.





– محب محمود.





– زينب عبدالرحمن الياس.





– شاكر الرهن.





– حسن سعيد.





– عشرت حسن.





– نجود الخيبري.





– نواز سيف الدين.





– محمد أبو الفتوح.





– شكري إبراهيم.





– شامي حريصي.





– ذيب العنزي.





– حسام الدين محمد.





– بلسم الطيب.





– البينا اوكستيرو.





– شريف بدران.





– خالد محمود موسى.





– امليا بنجالين.





– زكر سر مياه.





– عاصم الأمين.





– رامي الوكيل.





– حسن عبدالله.





– محمد أبو المكارم.





– عبدالغني البحراني.





– محمد خير محمد.





– باسم عمران.





– إسماعيل حسين كردية.





– عادل عثمان محمد.





– عبدالله محمد نصري.





– فاطمة المقدام.





– أنوار الحق.





– الفهمي محمد محمد فرج.





– أشرف السيد.





– نادر عبدالحميد.





– إبراهيم علي عسيري.





– دلال المطرفي.





– عديلة المطيري.





– حسين القصيبي.





– علي مثنى الزبيدي.





– بتلاء الرويلي.





– طارق العيدروس.





– فاطمة الزهراء.





– محمد سامي.





– طارق الرشيدان.





– محمد المحائلي.





– ماريا لاقدامو.





– أمجد عبدالمجيد.





– أحمد الموينع.





– خالد سيف.





– محمد الحسن عثمان.





– هند الحاج.





– نعيمة آل سلامة.





– عبدالرحمن العتيبي.





– زاهر محمد.





– الحسن اليامي.





– عبدالله التركي.





-ماري اوديتي.





– حسن تركي الشمراني.





– ريناد آل مخلص.





– سارة محمد الغشمري.





– شاكونتالا لينغاياه.





– ظفار الحق محمد رفيق.





– عمران محمد خان.





– محيي الدين جعفر يعقوب.





– يوسف عيسى عمر.





– حسان الطعمة.





– محمود محمد عبدالله.





– غيثان العامري.





– أحمد بوعلي.





– إبراهيم حامد عبدالرحمن.





– مصطفى أبو السعود.





– سعيد محمد آل مرزوق.





– حامد أحمد صغير.





– أبوهريرة عبدالقادر.





– عول عبدالرحمن علي.





– شيخ إسماعيل.





– نسرين القريشي.





– روينا ميستول.





– عبدالسعيد خان.





– محمود أحمد نيازي.





– محمد افاق.





عصام البنقالي.





– بديع الزمان.





– جهز العتيبي.





– أفراح الحريجي.





– بله محمد.





– السيد علي السيد.





– فواز العتيبي.





– أحمد مهران.





– خالدة الرويلي.





– حاسن اليزيدي.



