فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تخطط للحفاظ على أحد المواهب الفريق الشابة من أجل مستقبل الملكي.





وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد والمُعار إلى ريال مايوركا يحظى بثقة كبيرة من إدارة الميرينجي.





وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد كوبو الذي ينتهي في 2024.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كوبو لعب بقميص ريال مايوركا أمس الأربعاء أمام ريال مدريد في معقله سانتياجو برنابيو، حيث خسر ريال مايوركا اللقاء بستة أهداف مقابل هدف.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن كوبو لم يستطع اللعب في الموسم الحالي في صفوف الملكي بسبب عدم وجود مكان فارغ في قائمة اللاعبين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي نظرًا لوجود فينيسيوس وميليتاو ورودريجو.





وألمحت الإذاعة الإسبانية أن كوبو قد يحظى بمكان في قائمة ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث اقترب فينيسيوس جونيور من الحصول على جواز السفر الإسباني وسيترك مكانه شاغرًا للنجم الياباني.



