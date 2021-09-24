ميلان يثير الجدل بشأن إبراهيموفيتش وجيرو

حالة من الجدل أثارها ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي بشأن الحالة الصحية لنجمي الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي أوليفييه جيرو.





وكانت مباراة لاتسيو في 12 سبتمبر الحالي آخر مباراة شارك فيها إبراهيموفيتش، حيث لم يشارك منذ ذلك الحين غاب عن مباريات ميلان بسبب الإصابة في حين غاب جيرو عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة أيضًا.





يذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي ب رصيد 13 نقطة بالتساوي مع إنتر ميلان صاحب المركز الأول.





وعن موقف إبراهيموفيتش وجيرو من العودة للمشاركة في المباريات، قال بيولي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الفوز على فينيزيا بهدفين نظيفين في الدوري: "إنهما في حالة أفضل ونأمل أن نراهما قريبًا".





واختتم بيولي تصريحاته قائلا: "نحن نعرف جودتهم وتأثيرهم وشخصيتهم، يمكن أن يقدموا الكثير لنا، لا أعرف ما إذا كانوا سيتواجدون معنا يوم السبت أمام سبيزيا".



