استياء من نجوم الأهلي تجاه الخطيب.. طالع التفاصيل





سادت حالة من الغضب الشديد على عدد كبير من اللاعبين داخل صفوف الأهلي وذلك بسبب العقوبة الكبيرة التي فرضها مجلس إدارة القلعة الحمراء والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه على كل لاعب عقب خسارة لقب السوبر المحلى على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.





وأبدى عدد كبير من اللاعبين اعتراضه على العقوبة التي فرضها محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تغليظها من جانب مجلس الإدارة.





وهناك حالة غضب بين بعض اللاعبين وتحديدًا البدلاء، حيث يرى البعض أنه لم يشارك في المباراة من الأساس أو شارك في وقت قليل من عمر المباراة ولا يتحمل العقوبة.





كما يرى بعض اللاعبين أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لديه أخطاء فنية ويتحمل الجزء الأكبر بسبب انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف خلال الـ120 دقيقة ثم الخسارة بركلات الترجيح.



