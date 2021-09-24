Advertisements

استياء من نجوم الأهلي تجاه الخطيب.. طالع التفاصيل

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
الأهلي
الأهلي
ريهام عبد المحسن

سادت حالة من الغضب الشديد على عدد كبير من اللاعبين داخل صفوف الأهلي وذلك بسبب العقوبة الكبيرة التي فرضها مجلس إدارة القلعة الحمراء والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه على كل لاعب عقب خسارة لقب السوبر المحلى على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وأبدى عدد كبير من اللاعبين اعتراضه على العقوبة التي فرضها محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تغليظها من جانب مجلس الإدارة.

وهناك حالة غضب بين بعض اللاعبين وتحديدًا البدلاء، حيث يرى البعض أنه لم يشارك في المباراة من الأساس أو شارك في وقت قليل من عمر المباراة ولا يتحمل العقوبة.

كما يرى بعض اللاعبين أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لديه أخطاء فنية ويتحمل الجزء الأكبر بسبب انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف خلال الـ120 دقيقة ثم الخسارة بركلات الترجيح.

الكلمات المفتاحية

موسيماني خسارة السوبر الخطيب الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط على الخطيب للهروب من جحيم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يتدخل لحسم صفقة برشلونة الواعدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل قوي من موسيماني على قرار الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ ثلث ساعة

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة إنبي

منذ 42 دقيقة

الظهور الأول لـ"المايسترو".. موعد مباراة سموحة وبيراميدز بكأس مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

عاجل - مجلس الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد كرة اليد.. طالع التفاصيل

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

الأهلي يرفض رحيل ثنائي الفريق.. طالع التفاصيل

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

11:45 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements