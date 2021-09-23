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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

هذه المباراة تأتي بعد أيام قليلة من خسارة لقب كأس مصر والذي توج به طلائع الجيش للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ويلتقي فريق الأهلي مع إنبي يوم السبت الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتشاهدون مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون تايم سبورتس يوم السبت القادم.

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