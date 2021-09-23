طارق شوقي عن المصروفات المدرسية: "مش لازم نفاصل" (فيديو)

انتقد الدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم، استمرار التساؤل المستمر عن مسألة دفع المصروفات المدرسية.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الخميس: " المصروفات الدراسية اتعملت علشان تتدفع، لكن هناك ناس تعتمد عدم الدفع".



وأضاف "المصروفات الدراسية ليست لا علاقة بسعر الكتب، وهي عبارة عن مبالغ لها علاقة بتأمين الطلبة والأنشطة والخدمات التي تقدم لهم، أما ميزانية التعليم من الموازنة 85% منها مرتبات و15% أبنية لتخفيف الكثافة تصل من 12 إلى 13 مليار".



وتابع "الكتاب المدرسي مصروف عليه تأليفًا وإخراجًا وتوزيعًا ولا يتم دفع ثمنه في المدارس الحكومية مثل ما يحدث في كتب المستوى بالمدارس الخاصة والدولية، والمصروفات المدرسية الطبيعي أنها تدفع مش لازم نفاصل في كل حاجة، وهناك أكثر من 55% فئات معفاة من الـ24 مليون طالب ولكن الغريب إننا نتجادل في هذا، ولابد من دفعه في الوقت المحدد".

