مدرب منتخب مصر: بدأنا في دراسة المنتخب الليبي

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، إن الجهاز الفني بدأ في دراسة منتخب ليبيا استعدادًا لمواجهته ذهابًأ وإيابا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويلاقي منتخب مصر نظيره ليبيا يوم 8 ، 11 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بدأنا في دراسة المنتخب الليبي بشكل ولكن ليس بقوة فالمدرب كلفنا بتدريب لاعبي الزمالك من أجل الاطمئنان عليهم ومعرفة التفاصيل الخاصة بهم من خلال التواصل مع مدرب الأحمال في النادي الأبيض خاصة وأن الجميع يعلم أن الفريق الأبيض لن يخوض أي مباريات قبل المعسكر المقبل".





وواصل :"هناك بعض اللاعبين الذين نالوا إعجاب المدرب كيروز في مباراة الأهلي وطلائع الجيش وسنعلن عنها يوم 26 الجاري".





وعن موقف مصطفى محمد قال :"الموقف الخاص به سيتحدد أيضًا يوم 26 سبتمبر الجاري كما أننا تابعنا بقية اللاعبين المحترفين مثل أحمد كوكا وكريم حافظ وغيرهم من المحترفين".



