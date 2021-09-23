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بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الآمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي امين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم.

افتتح النائب يوسف الشاذلي، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم معرض"اهلآ بالمدارس" للمستلزمات المدرسية بمركز طامية والذي نظمته أمانة طامية برئاسة محمود عمر أمين المركز بالتنسيق مع أمانه العمل الجماهيري برئاسة محمود خيري واشراف كرم برعي مسئول ومنظم المعارض بحزب مستقبل وطن بالفيوم وذلك بحضور اللواء محمد ابو طالب الأمين المساعد بالمحافظه والنائب محسن ابو سمنه والأمناء محمود مغيب أمين المجالس المحلية بالمحافظة وجمال دكروري أمين بندر ثان الفيوم وسيد عبدالعظيم أمين تنظيم الشواشنه وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

ضم المعرض كافة المستلزمات المدارسيه، والمكتبيه، والملابس، والاخذية وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسواق.

أكد الشاذلى إن المعرض تم تنظيمه، تحت شعار الحزب "كلنا نعمل من أجل مصر"في إطار المبادرة الرئاسية "أهلا بالمدارس" لبيع الأدوات المدرسية وجميع مستلزمات الدراسة بأسعار أقل مما يتم تداوله فى الأسواق، ووصلت التخفيضات داخل المعرض إلى 40 % وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض.

وأكد أمين المركز بأن المعرض يتم تنظيمه للعام الرابع على التوالى، وذلك ضمن الدور المجتمعي للحزب والتصدي لغلاء الأسعار وأن تنظيم المعرض يأتى فى إطار توجيهات أمين المحافظة بتفعيل دور الأمانات النوعية بالتنسيق مع أمانات المراكز لتنظيم المبادرات والفعاليات بما يعود بالنفع على اهالينا.

كما أشار كرم برعي مسؤل تنظيم المعارض بأمانة الحزب بمحافظة الفيوم، أن معرض الأدوات المدرسية، شهد إقبالا من الأهالى لشراء المستلزمات الدراسية المختلفة، وبأسعار أقل من الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف إلى بناء جسور الدعم والتعاون مع الأهالي.
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم
بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن يفتتح "أهلا مدارس" بالفيوم

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