موسيماني يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة إنبي

أصبحت فرص مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام إنبي صعبة بعدما تعرض للإصابة.





واشتكى الشحات من الإصابة في العضلة الضامة وهو ما يُقلل من إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة إنبي المقبلة المقرر لها السبت المقبل.





ويحسم الفحص الطبي الذي سيخضع له الشحات غدًا موقفه النهائي وإن كانت المؤشرات تشير إلى صعوبة لحاقه بالمباراة.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غدٍ السبت على استاد الإسكندرية في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.



