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جمال فهمي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ممتازة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:41 م
جمال فهمي
جمال فهمي
داليا الحسين
قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن أول محرقة عالمية معروفة للكتب منذ أيام النازي وقعت بحق كتب ماركيز، لافتًا إلى أن المقاومة البشرية تهزم أي أنظمة دكتاتورية في العالم.

وأضاف جمال فهمي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التقليل من عظمة الفن والكُتاب لن يفلح، قائلًا: إنه على العكس تمامًا الفن والقراءة جزء داخل الناس ويعبر عنها بشكل راقي ومحترم.

وأشار جمال فهمي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان في مصر ممتازة، ولكنها لا تحمل جديد، قائلًا: "إن الجديد في الاستراتيجية وهو الجزء المهم أن الدولة تعترف بالنقص والتقصير في عدة نقاط فيما يتعلق بحقوق الانسان.. ودا في حد ذاته شيء ايجابي".

وأكمل أن هناك دول في العالم وحكومات تحترم حقوق الانسان دون وجود أي وثائق لحقوق الإنسان، لأنها أرقى دول في احترام وتأكيد حقوق الإنسان.

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حقوق الانسان جمال فهمي تاك

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