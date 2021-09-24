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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-9-2021.. المعدن الأصفر يخسر 7 جنيهات بالمستهل

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
تواصل أسعار الذهب في مصر، التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لينخفض سعر جرام المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 عيار 21 نحو 770 جنيهًا
 وعيار 18 نحو 660 جنيهًا
 وعيار 24 نحو 880 جنيهًا
 الجنيه الذهب سجل نحو 6160 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع الذهب يوم الخميس، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إذ واصل المستثمرون تأهبهم لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1751.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1811 بتوقيت جرينتش وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض 1.6 بالمئة إلى 1749.80 دولار.

وقال محلل السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز دانييل غالي “نشهد ارتفاعا في العوائد، وبخاصة العوائد الحقيقية، وهذا يؤدي إلى انخفاض الذهب”.

قال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته من السندات في وقت قريب قد يكون في نوفمبر ، وأشار إلى أنه قد يتبنى زيادات أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وقد يؤدي رفع الاتحادي لسعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتلقى الذهب دعما طفيفا من تراجع الدولار، والذي عادة ما يدعم الطلب على الذهب لأنه يجعل المعدن أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ولأنه منافس للمعدن النفيس ضمن قائمة أصول الملاذ الآمن.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.30 دولار للأوقية، فيما نزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1992.98 دولار بعد جلستين من المكاسب.

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