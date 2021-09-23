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عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:55 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي
تعرض برشلونة لتعثر جديد أمام قادش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط الفريق الكتالوني في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه قادش في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الخميس في الليجا الإسبانية.

وفجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد تعادل برشلونة أمام قادش حيث أكدت بأن خوان لابورتا رئيس النادي يدرس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأوضحت التقارير بأن أندريا بيرلو وتين هاج وكونتي من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.

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