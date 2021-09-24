مستشار الرئيس: غالبية إصابات كورونا ما بين بسيطة ومتوسطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتطعيمات حتى نحد من المرض.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس: "الحالات التي حصلت على التطعيم حدة المرض عندها أقل"، منوهًا بأن الهدف من التطعيمات تقليص الفيروس وبالتالي تقل حدته ويقلل جدًا من الحالات الشديدة أو العنيفة التي تحتاج للمستشفيات بنسب تصل إلى 85%.



