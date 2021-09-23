سفارة المملكة لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني

أقام سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 حضره معالي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي ممثلاً عن الحكومة المصرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر, ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

كما حضره مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.

وألقى السفير نقلي كلمة له بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور وعدّد فيها منجزات المملكة.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر: إن المملكة تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, يحركها طموح يصل عنان السماء وتأبى إلا أن تكون في طليعة الصفوف في المجالات كافة.

وشاهد الحضور عدداً من الفقرات الثقافية والوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار.