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رئيس لجنة كورونا: أكبر معدل إصابات للموجة الرابعة في منتصف أكتوبر (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن أي موجة تبدأ بزيادة في أعداد الإصابات ثم مرحلة ثبات وبعدها مرحلة نقص في الأعداد.

وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أنه نتوقع في منتصف أكتوبر المقبل أن تشهد أكبر إصابات للأعداد بالموجة الرابعة ثم يحدث ثبات في الأعداد وبعدها تقل الأعداد.

وأعرب رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا أن تكون الموجة الرابعة آخر موجة للفيروس، مؤكدًا أن نسبة الوفيات في هذه الموجة أقل بكثير من الموجات السابقة وهذا بفضل التطعيمات من ناحية وطلب الرعاية الصحية مبكرًا من قبل المصابين من ناحية أخرى.

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