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تاج الدين: أكثر من 5 ملايين مواطن حصلوا على جرعتين للقاح كورونا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لحماية المواطن من تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الدولة صرف ملايين الدولارات لتوفير أنواع كثيرة من اللقاحات بجانب تجهيز المستشفيات والمعدات والمستلزمات الصحية لحماية المواطن.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "لدينا 32 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، وحصل 10 ملايين مواطن حصلوا على الجرعة الأولي، و5.5 مليون مواطن حصلوا على جرعتين، ولدينا احتياطي ينتج 14 مليون جرعة من المصل الصيني بجانب تدفقات اللقاحات المتعددة من الخارج".

الكلمات المفتاحية

الوضع الوبائي فى مصر

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