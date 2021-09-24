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نيللي كريم تكشف موقفها من أغاني المهرجانات

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:19 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
ولاء عبد الناصر
حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “يوم ليك” مساء الخميس مع الإعلامية سمر يسري، حيث تحدثت عن العديد من الموضوعات كما كشفت عن أعمالها المستقبلية.

وكشقت نيللي كريم عن موقفها من أغاني المهرجانات الشعبية، قائلة: "أتقبل كل ألوان الفنون والموسيقى ولا توجد لدي مشكلة معها".

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد،

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نيللي كريم مهرجانات ممثلة سينتيا خليفة حمزه العيلي اغاني

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