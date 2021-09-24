Advertisements
هل متلقي لقاح كورونا محلي الصنع يمكنه السفر للخارج؟.. مستشار الرئيس يوضح
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:10 ص
داليا الحسين
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك توجيهات بحصول كافة العاملين بالمنظومة التعليمية على لقاح كورونا لحماية الأطفال من المرض فضلًا عن اتباع الإجراءات الاحترازية.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس أن لقاح كورونا محلي الصنع "المنتج في مصر" تم اعتماده في 12 دولة أوروبية.
وبسؤاله حول إمكانية السماح للمواطن الحاصل على لقاح كورونا محلي الصنع، السفر للدول الأوروبية دون الجاجة للحجر الصحي قال: "من المفترض طالما هذه الدول سمحت باستخدام اللقاح أو استوردته أو استخدمته، إذًا هو معتمد لديهم، وهذا يعني أن أى أحد سيتعامل مع هذه الدول من المفترض أن تقبل هذا اللقاح مثلما تقبل بأنواع أخرى من اللقاحات، لافتا إلى أن الحاصل على لقاح كورونا المحلي يحصل على شهاد طبية مكوده تثبت تلقيه اللقاح.