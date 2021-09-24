هل متلقي لقاح كورونا محلي الصنع يمكنه السفر للخارج؟.. مستشار الرئيس يوضح

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك توجيهات بحصول كافة العاملين بالمنظومة التعليمية على لقاح كورونا لحماية الأطفال من المرض فضلًا عن اتباع الإجراءات الاحترازية.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس أن لقاح كورونا محلي الصنع "المنتج في مصر" تم اعتماده في 12 دولة أوروبية.



