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بعد تهديده بالانتحار.. طبيب كورونا الذي فقد بصره يُوضح الأسباب (فيديو)
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
شيماء حسن
كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد خلال عمله بمستشفى عزل كورونا بكفر الشيخ، أسباب تهديد بالانتحار نتيجة الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها مؤخرًا.
وقال "سامي" في اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "أنا كويس الحمد لله، أنا قاعد في البيت الـ24 ساعة لا حد بيطلبني لعمل أو مساعدة والأمر صعب عليا".
وأضاف "صندوق مخاطر المهن الطبية الذي استحدثه الرئيس للأطباء كان فيه وعود إني هرجع لعملي ولكن أنا برضو قاعد في البيت مبعملش أي حاجة".