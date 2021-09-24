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نيللي كريم: الواسطة موجودة بالفن.. والمسرح يكشف موهبة الفنان الحقيقية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:45 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
ولاء عبد الناصر
أوضحت الفنانة نيللي كريم أن هناك من يعمل في الوسط الفني بالواسطة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "ليك يوم".

وعللت سبب ذلك بأن هناك فرصة أمام من يعملون بالواسطة لإعادة المشاهد أكثر من مرة، ولكن ذلك ينحصر على السينما والتلفزيون، مشيرة إلى أن المسرح يكشف الموهبة الحقيقية.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية

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نيللي كريم منوعات سينتيا خليفة حمزه العيلي برنامج منوعات السيرة

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