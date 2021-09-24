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شاهد.. هل وصلنا إلى ذروة الموجة الرابعة؟
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
داليا الحسين
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على الوضع الوبائي في مصر قائلًا إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولكن هذا لا يعني وصولنا لذروة الموجة الرابعة".
وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس إن مصر مازالت في الموجة الرابعة والأعداد تتزايد سواء في الحالات التي رصدتها وزارة الصحة أو الحالات التي تعالج خارج هذا الإطار.
وأشار إلى أن الزيادة على أرض الواقع ليست ثابتة وتختلف يوميا، والذروة تعني الوصول إلى عدد معين ثابت لعدة أيام ثم تبدأ الأعداد في الانخفاض مرة أخرى مثلما حدث في الموجات السابقة".