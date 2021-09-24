آخرهم كريم عبد العزيز.. ٦ فنانين حصلوا على جائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي



قررت إدارة مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" منح الفنان كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ43 للمهرجان، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في الدراما التليفزيونية والسينما.



نرصد لكم أبرز الفنانين الذين حصلوا على هذه الجائزة:



منى زكي:

حصلت النجمة منى زكي على الجائزة في الدورة الـ42 للمهرجان بحضور زوجها النجم أحمد حلمي، الذي حرص على دعمها في هذه المناسبة السعيدة.





منة شلبي:

ونالت النجمة منة شلبي، هي الأخري الجائزة في الدورة الـ41 للمهرجان، وكشفت منة على مدي سعادتها بتلك الجائزة وفخرها بسبب تكريمها مع المخرج شريف عرفة الذي حصل على نفس الجائزة بنفس الدورة.





سمير غانم:

وحصل النجم الراحل سمير غانم جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ39 للمهرجان، وتسلمها من ابنتيه دنيا وإيمي.



هند صبري:

حصلت النجمة هند صبري أيضاً على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ39 للمهرجان، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الجائزة.



ماجد الكدواني:

وفاز ماجد بالجائزة في الدورة الـ39 للمهرجان، وأعرب وقتها عن سعادته وفخره بتكريمه في مهرجان كمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



حسن حسني:

وكرم الراحل حسن حسني بالجائزة في الدورة الـ40، وعند تسليمه الجائزة بكى قائلًا: "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش".



