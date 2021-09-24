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إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
تمكن رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد،فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعه، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل وحدة سكنية ببرج مجاور لمنطقة الجراج "دليسيبس باي" فى نطاق حي الشرق.


حيث ورد بلاغ للواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع النيران، حريق هائل داخل وحدة سكنية ببرج مجاور لمنطقة الجراج "دليسيبس باي" فى نطاق حي الشرق.


وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة وذلك
بواسطة سيارتين إطفاء، بالإضافة إلى أربعة سيارات إسعاف، وسيارة تأمين مخاطر الغاز الطبيعي.


وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة وإما إن كانت بفعل فاعل ام عن طريق الخطأ.
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد
إخماد حريق هائل بوحدة سكنية بمنطقة "الجراج" ببورسعيد

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