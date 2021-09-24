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قبل مواجهة إنبي .. موسيماني يعنف لاعبي الأهلي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتعنيف اللاعبين خلال معسكر الفريق المستمر في الإسكندرية وذلك استعداداً لمواجهة إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وشدد موسيماني على أن خسارة كأس السوبر دليل على وجود حالة من الاستهتار بالمنافس وأن عدم تحقيق الفوز عليه للمرة الثانية في أقل من شهر دليل على القصور الفني والعجز في ضرب التكتلات الدفاعية المتكررة.
وقام المدير الفني الجنوب أفريقي بتهديد اللاعبين وخاصة من يراهم متخاذلين بالاستبعاد الفني في الفترة المقبلة خاصة أن إدارة القلعة الحمراء لن تسمح لهم باستمرار تلك النتائج المخيبة للجماهير.
كما طالب موسيماني اللاعبين ضرورة نسيان ملف كأس السوبر والتركيز فقط على استعادة الروح القتالية العالية في لقاء إنبي والذي سيكون بداية مصالحة الجماهير والإصرار على تحقيق اللقب وتعويض خسارة كأس السوبر.
وألمح المدير الفني الجنوب إفريقي أن استمرار تلك النتائج لن تكون في صالحه ويعلم مدي غضب الجماهير الأهلي ضده وضد الجميع وأن مصيره سيكون مهدداً في حالة استمرار تلك الأوضاع وكونه مدير فني يقاتل حتى النهاية لن يستسلم بسهولة في استعادة الانتصارات والألقاب المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وطلب موسيماني من الجهاز المعاون له بتجهيز تقرير شامل عن فريق إنبي قبل مواجهة السبت المقبل في كأس مصر من أجل دراسة المنافس وتحديد مواطن القوة والضعف لتجهيز خطته الفنية في التعامل معها خلال المباراة.

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