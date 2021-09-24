Advertisements

حماية المستهلك عن نشر صورة لسيارة مشتعلة: "لا نكتفي بالشكاوى" (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:59 ص
أيمن حسام الدين
أيمن حسام الدين
شيماء حسن
فسر الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، سبب نشر الجهاز على حسابه الرسمي على "الفيس بوك" صورة لسيارة مشتعلة للبحث عن مالكها.

وقال "حسام الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "السوشيال ميديا أصبحت مصدرًا مهمًا من المعلومات لا نتوقف عند حدود تلقي الشكوى ولكن يهمنا رصد أي ظواهر قبل أن تحدث".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: "بمجرد حدوث هذا الحادث المؤسف بسبب اشتعال السيارة وعلى الفور بدأنا التواصل مع مالك السيارة للتعرف عما إذا كانت ظاهرة قد تحدث في سيارة أخرى أم لا، وعندما تواصلنا مع مالك السيارة اكتشفنا أن السيارة مملوكة لنفس الشركة صاحبة العلامة التجارية".

وتابع: "كان الرد الأولى أن الحادث سببه سوء تصرف من سائق السيارة، ولكننا لا نكتفي بالشكاوى التي نتلقاها ولكن نرصد الظواهر الغريبة التي تحدث مع المستهلكين"، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء بعض موديلات شركة "كيا سبورتاج" من 2016 إلى 2021 وهو إجراء طبيعي يقوم به الجهاز.

الكلمات المفتاحية

حماية المستهلك بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إيتو يدعم لابورتا في أزمة برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موقف الأهلي النهائي من رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد تعرضها لحادث سير.. من هي زوجة الفنان حمادة هلال؟

منذ أقل من ساعتين

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ حوالي 5 ساعات

استياء من نجوم الأهلي تجاه الخطيب.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك": جارٍ إعداد دليل وتوزيعه على المواطنين لحماية حقوقهم

عاجل.. حماية المستهلك: "من حق المواطن إرجاع السلع المباعة إلكترونياً دون إبداء أسباب"

رئيس حماية المستهلك: بحكم القانون.. قرارات الجهاز ملزمة للشركات بكافة القطاعات

عاجل.. استدعاء بعض موديلات سيارات "كيا" في السوق المصري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

01:23 ص

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements