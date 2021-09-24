حماية المستهلك عن نشر صورة لسيارة مشتعلة: "لا نكتفي بالشكاوى" (فيديو)

فسر الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، سبب نشر الجهاز على حسابه الرسمي على "الفيس بوك" صورة لسيارة مشتعلة للبحث عن مالكها.





وقال "حسام الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "السوشيال ميديا أصبحت مصدرًا مهمًا من المعلومات لا نتوقف عند حدود تلقي الشكوى ولكن يهمنا رصد أي ظواهر قبل أن تحدث".





وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: "بمجرد حدوث هذا الحادث المؤسف بسبب اشتعال السيارة وعلى الفور بدأنا التواصل مع مالك السيارة للتعرف عما إذا كانت ظاهرة قد تحدث في سيارة أخرى أم لا، وعندما تواصلنا مع مالك السيارة اكتشفنا أن السيارة مملوكة لنفس الشركة صاحبة العلامة التجارية".



