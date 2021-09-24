بعد تعرضها لحادث سير.. من هي زوجة الفنان حمادة هلال؟



تعرضت زوجة المطرب حمادة هلال، هي وأولاده منذ ساعات لحادث سير خطير، ولكن سرعان ماطمن حمادة هلال جمهوره على صحة زوجته وأولاده، وشكر كل من دعا وسأل عنهم.





من هي زوجة الفنان حمادة هلال:



_ تعمل كطبيبة وتدعى أسماء سميح



_ من دولة فلسطين



_تزوجها الفنان حماده هلال عام 2009، بعدما استمرت فترة الخطوبة 6 سنوات.



_تصدرت التريند منذ أيام لظهورها بدون الحجاب بعدما اعتاد عليها الجمهور به خلال السنوات السابقة.



_ خلعت الحجاب عام 2019، وظهرت أول مرة برفقة بوسي شلبي ومي كساب وزوجها حماده هلال.



