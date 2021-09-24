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عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر بعد استكمال علاجها في الخارج

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:48 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ولاء عبد الناصر
عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر منذ ساعات بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.


وكانت قد وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا”.

وتابعت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا"

واختتمت "لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة".

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