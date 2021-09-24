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فوز بلدية المحلة على وادي دجله وديا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
حسام نور وبسمة البدري


انتهت احداث المباراه الوديه بين الفريق وادي دجلة و فريق بلديه المحله بنتيجه هدف نظيف دون رد في المباراه التي جمعت بينهما اليوم الخميس علي ملعب دار الوقود استعدادا للموسم الكروي الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني.


واحرز هدف المباراه الوحيد في المباراه لاعب بلديه المحله احمد رجب هريسه.

ويستعد فريق وادي داجله لملاقاه نظيره فريق بنها المقرر له يوم الجمعه 1 اكتوبر من الشهر القادم في تمام الثانية والنصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب

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