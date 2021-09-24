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الأوليمبي يتعادل سلبيًا مع الأتصالات استعدادًا للقسم الثاني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
شادي محمد

أنتهى أحداث اللقاء الذي جمع بين فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي بقيادة الكابتن أحمد ساري وبين نادي المصرية للإتصالات بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم يوم الخميس على أستاد برج العرب الفرعي، أستعدادا لبداية دوري القسم الثاني.

ويسعى رجال أحمد ساري لإنطلاقه قوية هذا الموسم حتى يكون موسم الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد أن كان نادي الأوليمبي قريب من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي ولكن تعثر الفريق في أخر الجولات.

وعلى الجانب الأخر يسعى لاعبي نادي المصرية للإتصالات إلى تقديم أداء جيد هذا الموسم في دوري القسم الثاني وذلك لعدم الهبوط إلى دوري القسم الثالث مرة أخرى.

جدير بالذكر أن نادي الأوليمبي يستعد لملاقاة نادي بلدية المحلة و ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة، وستقام المباراة يوم 30 سبتمبر الجاري.

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