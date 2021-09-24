إيتو يدعم لابورتا في أزمة برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق أبدى دعمه لخوان لابورتا رئيس البرسا الحالي الذي يقود ثورة التغيير داخل صفوف النادي الكتالوني.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة يعيش فترة صعبة، حيث يواصل تخفيض النفقات على الرغم من خسارة اثنين من أبرز نجوم الفريق وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان بالإضافة إلى الأزمة المالية والتي جعلت الفريق يتأثر على مستوى النتائج مؤخرًا بعد الخسارة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والمعاناة في بطولة الدوري الإسباني.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا يحمل على عاتقه أزمات برشلونة بعد أن تم انتخابه رئيسا للبرسا في بداية هذا العام عقب نجاحه في المرحلة الانتخابية.





وقال إيتو في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية:"أعتقد أن لابورتا لديه خطة ولا يستسلم لأنه ذكي للغاية".



