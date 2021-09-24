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تكريم النجمة ليلى طاهر في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كرمت النجمة ليلى طاهر، في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية، كما تم تكريم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وأحمد سلامة ومدير المهرجان سامح بسيوني ولقاء سويدان.


واقيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية على خشبة مسرح النهار، وسط غياب الفنان مصطفى شعبان وتم تكريم الفائزين بجوائز أفضل ممثل وممثلة في حفل ختام مهرجان.

يذكر أنه تم اختيار 8 عروض مسرحية، للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية،وتم عرضهم بالترتيب الآتي « العرض الوحشي، الدخان، منحنى خطر، فيدا، راس العش، الأيام المخمورة، فن، المهزلة الأرضية»

الكلمات المفتاحية

نقابة الممثلين مهرجان منوعات ليلى طاهر اشرف زكي

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