تكريم النجمة ليلى طاهر في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية



كرمت النجمة ليلى طاهر، في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية، كما تم تكريم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وأحمد سلامة ومدير المهرجان سامح بسيوني ولقاء سويدان.





واقيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية على خشبة مسرح النهار، وسط غياب الفنان مصطفى شعبان وتم تكريم الفائزين بجوائز أفضل ممثل وممثلة في حفل ختام مهرجان.



يذكر أنه تم اختيار 8 عروض مسرحية، للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية،وتم عرضهم بالترتيب الآتي « العرض الوحشي، الدخان، منحنى خطر، فيدا، راس العش، الأيام المخمورة، فن، المهزلة الأرضية»