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"التنمية المحلية": إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في جميع المحافظات (فيديو)
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
كساب أحمد
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أنشأت وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأصدرت قرارًا لجميع المحافظات بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان.
وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصرية، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر المصرية، من خلال العديد من البرامج ضمن التعريف الأوسع لحقوق الإنسان.
ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك برنامجًا متكاملًا لتدريب الزملاء في وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات على مفهوم حقوق الإنسان، ونشأته وتطوره، وتعريفه بالمواثيق الدولية التي تناولت هذا الأمر، وارتباطه بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية.