"التنمية المحلية": إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في جميع المحافظات (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أنشأت وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأصدرت قرارًا لجميع المحافظات بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان.





وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصرية، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر المصرية، من خلال العديد من البرامج ضمن التعريف الأوسع لحقوق الإنسان.



