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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباراة ريال مدريد وفياريال في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني
من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفياريال يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة  beIN Sports connect ببث المباراة.

موقف ريال مدريد وفياريال في جدول الدوري الاسباني
يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين يحتل فياريال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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