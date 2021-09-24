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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمود دياب




يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره إنبي، مساء يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

تذاع مباريات الدوري المصري وكأس مصر على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراه الأهلي وإنبي على شاشتها.


وكان تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخسارة لقب كأس السوبر المصري، على يد نظيره نادي طلائع الجيش، بركلات الترجيح.

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