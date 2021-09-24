Advertisements

راندا البحيري تستعرض لياقتها البدنية في أحدث ظهور لها

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:47 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت راندا البحيري وهي تمارس رياضة ال كيك بوكس من إحدي الصالات الرياضية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير" فى شهر يناير الماضى، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

الكلمات المفتاحية

منوعات فن سوشيال ميديا راندا البحيري الكيك بوكس

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موقف الأهلي النهائي من رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 3 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ حوالي 4 ساعات

إيتو يدعم لابورتا في أزمة برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

استياء من نجوم الأهلي تجاه الخطيب.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعرضها لحادث سير.. من هي زوجة الفنان حمادة هلال؟

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عزوز عادل لـ"الفجر الفني": "شخصية سبارس إضافة لي.. وبتشتم بسبب حربي"

الموت يفجع راندا البحيري

هكذا روجت عبير صبري لمسلسل "خيانة عهد"

محمد رجب يظهر بإستايل جديد.. والجمهور.. "حلو اللوك ده"

محمد رجب يشارك جمهوره بـ استايل جديد.. صورة

بمقطع فيديو.. محمد رجب يستعيد ذكرياته مع فيلم "المش مهندس حسن"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

01:23 ص

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements