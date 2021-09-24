راندا البحيري تستعرض لياقتها البدنية في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت راندا البحيري وهي تمارس رياضة ال كيك بوكس من إحدي الصالات الرياضية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير" فى شهر يناير الماضى، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.