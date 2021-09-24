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المصري البورسعيدي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
محمود دياب
حسم مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، موقفه من رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وكان تلقي أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، العديد من العروض خلال الوقت الحالي لرحيل عن صفوف الفريق
ورفض مسؤولو الفريق البورسعيدي رحيل أحمد رفعت، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، نظراً لحاجة الفريق له في الموسم الكروي الجديد.
ومن المقرر أن يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.