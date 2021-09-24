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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
محمد نادر


يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انطلاق منافسات الجولة السادسة والمقرر لها مساء غداً السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

عزز الفرنسي كريم بنزيما صدارته لهدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف بعد تسجيله لهدفين في فوز الأبيضالعريض على ضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم، بستة أهداف لهدف

بهذين الهدفين تمكن بنزيما من توسيع الفارق بينه وبين قرب ملاحقيه البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميله في الفريق إلى ثلاثة أهداف.

 بينما يحتل ميكيل أويرزابال، لاعب نادي ريال سوسيداد، المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي

1 – كريم بنزيما _  8 أهداف.

2 – فينيسيوس جونيور – 5 أهداف.

3 – ميكيل أويارزابال – 4 أهداف.

4 – كارلوس سولير– ثلاثة أهداف.

5 – أنخيل كوريا– ثلاثة أهداف.

6 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف

7 – ماركو أسينسيو – ثلاثة أهداف.

8- لويس سواريز – ثلاثة أهداف.

9 – روجر مارتي – هدفين.

10 – سيرجي روبيرتو – هدفين

11 – ممفيس ديباي – هدفين

12 – روبين جارسيا – هدفين

13 – روبرتو توريس – هدفين

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