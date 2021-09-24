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برفقة قطتها.. ريهام عبد الغفور تغازل جمهورها ومتابعيها

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:27 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور برفقه قطتها، وعلقت عليها قائلة: بحب القطط، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في بطولة مسلسل “قصر النيل” مع كل من دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي

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منوعات فنانة سوشيال مبديا ريهام عبد الغفور إطلالة جديدة

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