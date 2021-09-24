Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس مصر والقناة الناقلة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
محمود دياب


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.


ويبحث عشاق ومحبي المارد الأحمر خلال الوقت الحالي، عن موعد مواجهة الفريق المرتقبة أمام نظيره نادي إنبي.





ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره إنبي، مساء يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

تذاع مباريات الدوري المصري وكأس مصر على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراه الأهلي وإنبي على شاشتها.

أخبار تهمك

رابطة الدوري الإسباني تُطالب بتأجيل مباراتين لريال مدريد وأتلتيكو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

استياء من نجوم الأهلي تجاه الخطيب.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 3 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 6 ساعات

موقف الأهلي النهائي من رحيل موسيماني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد تعرضها لحادث سير.. من هي زوجة الفنان حمادة هلال؟

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ حوالي 4 ساعات

إيتو يدعم لابورتا في أزمة برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

01:23 ص

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements