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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة مباراة تشيلسي المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف تشيلسي ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويسعى في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة ويسعى لخطف نقاط المباراة ومواصلة مشواره نحو لقب البريميرليج بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا .

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي و مانشستر سيتي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد ستامفورد بريدج  معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات beIN Sports Connect و BT Sport 1 HD و Sport TV1 Potugal ببث المباراة.

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