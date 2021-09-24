بالكاجوال.. زينة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت زينة، بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على الكاجوال، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن زينة، شاركت فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.