فرصة أخيرة لموسيماني في الأهلي













كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب السوبر المصري.





وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الأهلي بدأت في البحث عن مدرب جديد، بالتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، حيث شرعت في دراسة بعض السير الذاتية لأكثر من مدرب أجنبي ومدارس تدريبية مختلفة، وذلك تحسبًا لأي خسارة مفاجئة سواء في كأس مصر أو في مشوار الفريق المحلي أو الإفريقي، خلال الفترة المقبلة.



