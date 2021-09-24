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فرصة أخيرة لموسيماني في الأهلي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب السوبر المصري.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الأهلي بدأت في البحث عن مدرب جديد، بالتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، حيث شرعت في دراسة بعض السير الذاتية لأكثر من مدرب أجنبي ومدارس تدريبية مختلفة، وذلك تحسبًا لأي خسارة مفاجئة سواء في كأس مصر أو في مشوار الفريق المحلي أو الإفريقي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن رئيس الأهلي بنفسه يفاضل بين المدربين المرشحين لخلافة موسيماني حال اتخاذ القرار في أي وقت كونه المشرف على الفريق.

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