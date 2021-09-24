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نجم آرسنال على أعتاب الدوري الإسباني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يسعى نادي أتلتيكو مدريد، إلى الحصول على خدمات الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد لاكازيت مع آرسنال في نهاية شهر يونيو 2022، ومن الممكن أن يرحل اللاعب عن الفريق بشكل مجاني، في حال لم يقم بتجديد عقده، قبل يناير المقبل.
 
وأوضح موقع "Le 10 Sport" الفرنسي، أن نادي أتليتكو مدريد، يتمتع بعلاقة جيدة مع ممثلي لاكازيت، ويمكن أن يوفر له مخرجًا من آرسنال.
 
وكان أتلتيكو مدريد، قد أعاد أنطوان جريزمان في الصيف، بعد عامين من رحيل الفرنسي إلى برشلونة، إلا أن سيميوني ما يزال حريصًا على إضافة خيار هجومي ثالث لفريقه.
 
جدير بالذكر أن سيميوني كان من أشد المعجبين بلاكازيت منذ فترة طويلة، وكان يسعى إلى ضم المهاجم إلى مدريد في صيف العام 2017، وتم الاتفاق مع نادي ليون، لكن الصفقة لم تتم بعدما تعرض أتلتيكو لحظر من التعاقدات بسبب خرقه قوانين التعاقد مع لاعبين تحت سن 16 عامًا.

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