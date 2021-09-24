عبد الله : حسن شحاتة أفضل لاعب في تاريخ مصر .. وليس الخطيب













"أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن حسن شحاتة نجم الفريق الأسبق هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ، وليس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي ".



