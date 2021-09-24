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عبد الله : حسن شحاتة أفضل لاعب في تاريخ مصر .. وليس الخطيب

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



"أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن حسن شحاتة نجم الفريق الأسبق هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ، وليس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي ".

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق :" محمود الخطيب لاعب كبير وحقق الكثير للنادي الأهلي حينما كان لاعباً بصفوف القلعة الحمراء ، لكن حسن شحاتة هو اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية ، نظراً لما حققه المعلم من إنجازات عديدة ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا خلال رحلة احترافه بنادي كاظمة الكويتي عام 1970 ، بالإضافة إلى بطولاته مع نادي الزمالك حيث حقق كأس مصر ثلاث مرات ، بالإضافة إلى الدوري العام موسم 1977 - 1978 ، كما حصد لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1974 ".

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