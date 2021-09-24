ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة









تحدث تقرير صحفي إسباني عن تحرك مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للحفاظ على أحد المواهب الشابة، بتمديد عقده النادي الملكي.





تمديد عقد كوبر





وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن النجم الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد والمُعار لصفوف ريال مايوركا، يحظى بثقة كبيرة من مسؤولي الملكي.





وتابعت الإذاعة أن مسؤولي ريال مدريد يرغبوا في تجديد عقد كوبو موهبة الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي الذي ينتهي في 2024".





من الجدير بالذكر أن كوبو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد بقميص ريال مايوركا، ضد الملكي في معقله "سانتياجو برنابيو" حيث خسر مايوركا بنتيجة (1-6).



