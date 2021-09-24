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عبد الله : رابطة الأندية ليس لها دور واضح
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:34 ص
أحمد عصام
"قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن تشكيل رابطة الأندية المحترفة تم بشكل خاطئ ، كما أن ليس لها دوراً واضحاً ، كما هو الحال في العديد من الدوريات الأوروبية على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز ".
وأضاف عبد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق :''' الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح الأفضل في العالم و الأعلى تسويقياً بفضل رابطة الإنجليزية المحترفة ، فبعد أن كان الدوري الإيطالي هو الأفضل عالمياً في فترة التسعينات ، ثم الدوري الإسباني ، جاءت رابطة الأندية الإنجليزية ونهضت بالبريميرليج حتى أصبح الأفضل و الأكثر مشاهدة والأعلى كقيمة تسويقية حول العالم ، وذلك بسبب ممارسة اختصاصاتها وسلطاتها بعيداً عن الإتحاد الإنجليزي ، فلا يتدخل كل منهما في عمل الآخر ، وهو الأمر الذى يصعب العمل به في الدوري المصري ".