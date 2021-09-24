عبد الله : رابطة الأندية ليس لها دور واضح













"قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن تشكيل رابطة الأندية المحترفة تم بشكل خاطئ ، كما أن ليس لها دوراً واضحاً ، كما هو الحال في العديد من الدوريات الأوروبية على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز ".



