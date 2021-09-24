ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة السادسة





يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انطلاق منافسات الجولة السادسة والمقرر لها مساء غداً السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري.





صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الخامسة





اعتلى محمد صلاح نجم ليفربول صدراة هدافي "البريميرلج" برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع ميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، والبرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعدما تمكن من تسجيل هدف في فوز الريدز بثلاثية على حساب كريستال بالاس خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب آنفيلد.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

محمد صلاح – ليفربول 4





ميكايل أنطونيو – وست هام 4





برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد 4





ساديو ماني – ليفربول 3





ماسون جرينوود – مانشستر يونايتد 3





روميلو لوكاكو – تشيلسي 3





كالفيرت ليوين – إيفرتون 3





إسماعيلا سار – واتفورد 3





ديماراي جراي – إيفرتون 3





كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد 3





سعيد بن رحمة – وست هام 3





جيمي فاردي – ليستر سيتي 3





ميل موباي – برايتون 3





فيران توريس – مانشستر سيتي 2





كالوم ويلسون – نيوكاسل 2





سون هيونج مين – توتنهام 2



